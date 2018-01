Bert Wollersheim: Emotionale Worte nach der Hochzeit seiner Tochter

So sieht ein stolzer Papa aus! Die Tochter von Bert Wollersheim hat ihrem Liebsten vor wenigen Tagen das Ja-Wort gegeben.

Der glückliche Schwiegervater teilte auf seiner Facebook-Seite mehrere Schnappschüsse der Feierlichkeiten. „So, mein geliebtes Töchterchen Debby (Deborah) habe ich jetzt in gute Hände abgegeben... und zwar an den Profifußballer Fatih Candan“, schrieb er dazu. Über die Partnerwahl seiner Tochter scheint der 66-Jährige sehr froh zu sein. „Ich hatte ihn gleich in mein Herz geschlossen“, schwärmt Bert. „Ein Mann von Ehre und Respekt!“

Das Ehepaar feierte nicht nur mit der Rotlicht-Legende, sondern auch mit den gemeinsamen Kindern Dunja und Malik. Sogar Berts 15-jähriger Sohn Alain war mit dabei und strahlte mit der Braut um die Wette.