Bert Wollersheim: Erschütternde Nachrichten vom Arzt!

Für Bert Wollersheim war der Gang zum Arzt sicher eine große Überwindung. Doch was der Doktor ihm zu sagen hat, ist schlimmer als erhofft...

Bert Wollersheim will ein Baby

Bert Wollersheim und seine Frau Ginger Costello wollen unbedingt ein Baby haben. Dafür üben sie seit einigen Monaten auch fleißig. Klappen will es aber nicht. Deswegen machen sie sich jetzt auf dem Weg zum Urologen um die kleinen Schwimmer des 68-Jährigen zu untersuchen. Mit einem traurigen Ergebnis.

Denn wie der Arzt bestätigt, sind die Spermien von Bert nicht mehr so richtig fit. Und auf natürlichem Weg wird es in den nächsten Wochen eher nicht klappen. In 12 Wochen soll der Blondschopf noch einmal zu einer Kontrolluntersuchung.

Bert Wollersheim gibt die Hoffnung nicht auf

Doch die Hoffnung stirbt zuletzt! "Jetzt will ich ein bisschen meinen ändern. Ein paar Sachen, die das auch beeinflussen können, dass die Spermien wieder mehr wachsen. Mit dem Rauchen aufhören und so", so Bert Wollersheim gegenüber . Und Ginger steht ihrem Mann ermutigend zur Seite! Vielleicht klappt es also doch noch mit dem ersehnten Nachwuchs...