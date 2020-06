Bert Wollersheim hat genug von der "Dschungel-Kacke"

"Langsam habe ich keinen Bock mehr, die Zeit ohne mein Weib zieht sich wie ein Kaugummi", wettert Bert. Und dann weiß er auch noch, dass er sie nicht direkt nach dem Auszug in seine Arme nehmen kann, weil ihm die Einreise nach Australien verwehrt wurde. Die Zeit ohne Sophia lenkte sich Bert mit seinem Kumpel Marko Hebener auf Gran Canaria ab. Aber so richtig will das nicht funktionieren.

"Ich habe nicht gedacht, dass sie mir so sehr fehlen würde. Ich bin echt froh wenn diese Dschungel-Kacke zuende ist", schimpft er weiter.

Vielleicht macht er sich auch einfach langsam Sorgen, denn die letzten Tage wurde Sophia besorgniserregend wunderlich.