Bert Wollersheim: Hochzeits-Sensation! Es wurde offiziell bestätigt

Das Paar will den nächsten Schritt gehen und schnellstmöglich heiraten - schon am kommenden Wochenende wollen sich die beiden das Ja-Wort geben.

Nachdem Bert Wollersheim und Ginger kürzlich in einem Brautmoden-Laden gesichtet wurden, gab es bereits Hochzeits-Spekulationen. Nun soll es tatsächlich soweit sein.

Hochzeit am nächsten Wochenende

Bei "Guten Morgen Deutschland" hat das Paar die Bombe jetzt platzen lassen. "Ich habe ja nie geheiratet. Ich freue mich wohl", sagt Ginger in dem -Magazin. Die Hochzeit soll in Dänemark stattfinden. Eine ganz große Sause wie mit in Las Vegas soll es diesmal wohl nicht geben.

"Das wird ja eine Prinzessinnen-Hochzeit. Und dann brauchen wir ein weißes Kleid", sagt Ginger weiter. Sie hat sich bereits ein Spitzenkleid für rund 4.500 Euro ausgesucht.