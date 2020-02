Bert Wollersheim: Jubel-News! Damit hat keiner gerechnet

Reddit this

Endlich kann Bert Wollersheim wieder aufatmen. Nach einer Verkehrskontrolle im November 2019 wurde dem 68-Jährigen Urkundenfälschung vorgeworfen. Die TÜV-Plakette und der Eintrag im Kfz-Schein waren gefälscht! Der Prozess gegen ihn wurde nun jedoch überraschend eingestellt!

Bert weist die Schuld von sich

Eigentlich hätte Bert für das Vergehen rund 8.000 Euro Strafe zahlen müssen. Doch wie der „Spiegel“ berichtet, stellte der Richterin das Strafverfahren nach nur wenigen Minuten ein. Der Grund: Bert gab an, die TÜV-Aufnahme in Auftrag gegeben zu haben. „Ich bin davon ausgegangen, dass alles seine Richtigkeit hat!", so der ehemalige Rotlicht-König.

Diese Angabe konnte nicht widerlegt werden und Bert durfte wieder gehen. „Ich bin so froh, einen so kompetenten Rechtsbeistand zu haben“, freut sich der 68-Jährige auf . Um den Sieg gebührend zu feiern, durfte er sich auch direkt ein Küsschen von seiner Ginger Costello abholen. Hach!

