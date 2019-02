Bert Wollersheim: Pleite-Drama!

Oh je, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Bert Wollersheim! Wie nun bekannt gegeben wurde, soll der Star unter enormer finanzieller Not leiden...

Armer Bert Wollersheim! Bereits 2016 geriet der Rotlichtkönig auf Grund seiner finanziellen Notlage in die Medien. Nun die traurige Wahrheit! Wie jetzt bekannt gegeben wurde, hat Bert beim Amtsgericht Krefeld Privatinsolvenz angemeldet...

Bert Wollersheim hat Schulden

Unglaublich, aber wahr! Wie nun der Rechtsanwalt von Bert Wollershein bestätigt, soll der Star rund 500.000 Euro Schulden bei rund 17 Gläubigern haben. So erläutert Berts Rechtsbeistand gegenüber "Bild": "Es geht nicht mehr, jeder Cent, den er im Fernsehen verdient, wird gepfändet. So hat er in fünf Jahren die Chance auf eine Restschuldbefreiung." Was für eine Hiobsbotschaft! Für Bert jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken!

Bert zeigt sich selbstsicher

Obwohl die finanzielle Lange von Bert momentan alles andere als rosig aussieht, zeigt sich der 67-Jährige selbstbewusst. So erklärt er gegenüber " ": "Pleite zu gehen ist keine Schande. Ich bin reich durch meine Lieben, also Ginger und meine Familie und Freunde und dankbar gesund zu sein. Dadurch liegt der Rest in meinen Händen." Ob Bert es schaffen wird, sich aus seiner finanziellen Misere zu befreien? Wir drücken ihm jedenfalls die Daumen!