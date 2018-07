Reddit this

Im "Sommerhaus der " mussten Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker als erstes die Koffer packen. Mit den Worten "Fahrt zur Hölle" verabschiedeten sich die beiden noch gemeinsam aus der Promi-WG. Wenig gingen sie aber wieder getrennte Wege. "Bert hat sie einfach per Whats-App abserviert", behauptete ein Freund von Bobby. Sogar von Fremdgehen war die Rede. "Das stimmt alles nicht. Das sind Leute, die nur Unruhe stiften wollen", verteidigt sich Bert jetzt im Interview mit - und stellt erstmals seine neue Freundin öffentlich vor...

Bert Wollersheim: Eine andere Frau! Das ist der wahre Trennungsgrund von Anne Baker

Liebe auf dem ersten Blick

Seine Flamme heißt Ginger Costello, arbeitet als Webcam-Girl und könnte mit ihren blonden Haaren und ihrer großen Oberweite glatt als Doppelgängerin von seiner Ex Sophia Vegas durchgehen. Für Ginger war das erste Treffen "Liebe auf dem ersten Blick". "Er hat mich immer zum Lachen gebracht. Er behandelt mich jeden Tag wie seine Prinzessin", schwärmt sie von ihrem Traumprinzen. Sollte es zwischen den beiden Turteltauben mal zu Streit kommen, weiß Ginger genau, wie sie ihren Bert wieder beruhigen kann: "Ich zeige ihm einfach meine Brüste. Dann ist alles wieder gut."

Bert ist wieder happy

Ja, Bert schwebt mit seiner Ginger derzeit auf Wolke 7. "Es fühlt sich richtig gut an", findet er. Lässt sich nur hoffen, dass seine neue Beziehung nicht so schnell wie seine letzte in die Brüche geht...