Berühmte Paare: Diese Stars haben sich am Set verliebt!

Berühmte Paare: Diese Stars haben sich am Set verliebt! - Bild 2

In True Blood verliebt Anna Paquin sich als Sookie Stackhouse in den Vampir Bill. Und auch privat knisterte es zwischen ihr und Stephen Moyer. Die beiden fackelten nicht lange und ließen sich 2011 am Strand von Los Angeles trauen.