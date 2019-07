Bester Trick: Joachim Llambi verrät, wie man Frauen kennenlernt

Reddit this

Privat ist glücklich vergeben. Zwischen dem „Let’s Dance“-Juror und seiner Ehefrau Ilona hat es nach einem kurzen Liebes-Aus wieder gefunkt. Zwischenzeitlich schwang er das Tanzbein allerdings mit Rebecca Rosenschon. Der frühere Turniertänzer weiß, dass auf dem Tanzparkett ordentlich die Funken sprühen können.

Let's Dance-Finale: Lügen und Intrigen! Wird die Show zum Fiasko?

Faule Ausreden

"Vertreter meines Geschlechts nutzen gerne die Ausrede, sie könnten nicht tanzen. Diese Männer wissen gar nicht, was ihnen entgeht", so Llambi im Gespräch mit der DPA. "Tanzen bietet die Chance, mit dem anderen Geschlecht vergleichsweise unkompliziert in Kontakt zu kommen." Außerdem würden sich schnell und einfach Gespräche entwickeln. "Und tanzen kann jeder - im Rahmen seiner Möglichkeiten. Man muss nur einmal über seinen Schatten springen."

Tanzfaule gäbe es dennoch überall. "Ausreden gibt es in jedem Land“, weiß Llambi. Vielleicht traut sich nach seinen Profi-Tipps der ein oder andere Mann ja trotzdem auf die Tanzfläche...