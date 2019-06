Bestseller-Autorin Judith Krantz ist tot!

Große Trauer in der Literatur-Welt! Bestseller-Autorin Judith Krantz ist am vergangen Samstag im Alter von 91 Jahren in ihrem Haus in Los Angeles verstorben.

Judith Krantz veröffentlichte ihr erstes Buch mit 50 Jahren

Obwohl Judith Krantz aus der Literatur-Welt nicht wegzudenken ist und ihre zehn Werke die Roman-Welt bis heute nachhaltige prägen, veröffentlichte die 91-Jährige ihr erste Buch erst mit 50 Jahren. Zu ihren bekanntesten Arbeiten gehöhrten unter anderem "Scruples" und "The Jewels of Tessa Kent". Die Romane wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt und insgesamt über 85 Millionen mal verkauft. Nun schloss die Autorin für immer die Augen.

Judith Krantz starb in ihrer Wahlheimat

Wie durch die "New York Times" berichtet wird, verstarb Judith Krantz unter natürlichen Umständen in ihrer Wahlheimat an der Westküste. Aufgewachsen ist Judith in New York. Ebenfalls wohnte sich für einige Jahre in Paris. Nachdem sie ihre Arbeit als Journalistin aufgab, auf Grund der Geburt ihrer drei Kinder, startete sie als Autorin durch. Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Judith Krantz stattfinden wird, ist nicht bekannt.