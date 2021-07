Bettina & Christian Wulff: Liebes-Chaos nach Gefühls-Comeback

Eigentlich, den Eindruck hatte man zumindest, war Bettina endlich glücklich an der Seite von Jan-Henrik Behnken (49). Zwei Jahre lang war sie mit dem Musiklehrer ihrer Söhne liiert. "Tief im Inneren meiner Seele spüre ich, dass ich so und nicht anders leben will", säuselte sie in ihrem Buch "Anders als gedacht: Wie ich lerne, was wirklich zählt". Sogar zu öffentlichen Terminen schleifte sie ihn mit, stellte ihn strahlend als "meinen Partner" vor. Im Oktober vergangenen Jahres war dann aber plötzlich Schluss. Bettina flüchtete offenbar direkt in die offenen Arme ihres Noch-Ehemanns Christian, der Haus und Hof brav gehütet hatte, sich liebevoll um den gemeinsamen Sohn, aber auch um ihren Sohn Leander (18) aus erster Ehe gekümmert hatte. Denn im Gegensatz zu ihr lebte er als frommer Single – der wartende Wulff...

Nur für die wenigsten ist seine Entscheidung nachzuvollziehen, für die meisten ist Christian Wulff wohl ein Liebes-Kasper. Schließlich hatte Bettina in der Vergangenheit keine Gelegenheit ausgelassen, den früheren Bundespräsidenten schlechtzumachen. Ihre Bücher lesen sich wie schonungslose Abrechnungen: "Schließlich habe ich erneut die Notbremse gezogen und mich getrennt. Ich hätte es nicht überlebt, einfach weiterzumachen", demütigte sie Christian vor der ganzen Nation. Doch der 62-Jährige scheint blind vor Liebe zu sein. Trotz Bettinas schriftlichen Ohrfeigen nahm er sie zurück.

Ob die Beziehung 3.0 gut gehen kann? Zumindest einer dürfte sich über die Entwicklung besonders gefreut haben: ihr gemeinsamer Sohn Linus (13). Seit seiner Geburt im Jahr 2008 trennten sich die Wulffs zweimal und fanden dreimal wieder zueinander – und wer weiß, was bis zu seiner Volljährigkeit noch zu Hause passieren wird...