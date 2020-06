Bettina Zimmermann tauscht Schauspielerei nicht gegen Mode ein

"Schauspielerei ist meine große Leidenschaft und das wird auch so bleiben", erklärte sie auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, das Drehbuch irgendwann sogar an den Nagel zu hängen und nur noch Mode zu entwerfen. Trotzdem hatte die vielseitige TV-Darstellerin, die sich auch für Innenarchitektur interessiert, viel Spaß an ihrem Ausflug in die Welt der Modedesigner. "Die Zusammenarbeit hat es mir ermöglicht, meine Kreativität mal so richtig auszuleben und viel auszuprobieren", erklärte Zimmermann, für die Mode und Co. kein Neuland sind: "Ich hatte ja auch mal ein eigenes Modegeschäft, aber das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen", fügte sie hinzu. © WENN