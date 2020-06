Betty Taube: Das ist ihre GNTM-Favoritin

Die Viertplatzierte von vergangenen Jahr glaubt, dass Chiara das Rennen machen wird.

Die Österreicherin nennt sich Kiki und wurde, wie die anderen Mädchen, in dieser Woche umgestylt. Sie bekam eine neue Frisur und vertraute als eine der einzigen Kandidatinnen den Profis: "Die wissen, was sie machen!" Als sie den Topf mit der Haarfarbe sah, bekam sie doch ein bisschen Angst: "Ich hab gesehen, dass die Farbe babyblau ist!"

Die Farbe wurde es natürlich nicht, stattdessen wurde sie platinblond und bekam einen echten Lockenkopf. Das gefällt auch Betty Taube: "Am Anfang war sie nicht so mein Fall.... Aber jetzt super sympathisch und so schöne Haare!", so ihr Urteil über die 17-Jährige.

Nach dem Umstyling waren auch die anderen Kandidatinnen und Heidi Klum begeistert von ihr. Sie bekam ein Foto und ist eine Runde weiter.