Beverley Mitchell: Der "Eine himmlische Familie"-Star ist schwanger

Zuckersüße Nachrichten von Beverley Mitchell! Der „ “-Star ist schwanger!

Ein großer Traum wird wahr

Für die 39-Jährige geht endlich ein großer Traum in Erfüllung. Sie wünscht sich schon lange weitere Kinder, erlitt 2018 jedoch eine Fehlgeburt und verlor ihre Zwillinge. Das verrät sie auf ihrem Blog „Growing up in “.

Nun freut sich die Schauspielerin aber riesig auf ihr drittes Kind. „Wir haben unser Gold am Ende des Regenbogens gefunden! Wir sind schwanger mit unserem Regenbogen-Baby“, verkündet sie auf . Dazu postet sie ein Foto von sich, auf dem sie einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hält. Sie sei dieses Mal zwar etwas ängstlicher, doch mit dem Baby sei alles in Ordnung und sie könne ihr Glück endlich in vollen Zügen genießen.

Beverley ist seit 2001 mit dem Steuerberater Michael Cameron zusammen. Sie haben zwei gemeinsame Kinder, Kenzie und Hutton.

