"Beverly Hills, 90210 "-Star Claudette Nevins ist tot! Die Schauspielerin verstarb bereits am 20. Februar in ihrem Haus in Los Angeles.

Claudette Nevins konnte auf eine 50-jährige Karriere zurückblicken

Für ganze 50 Jahre bereicherte Claudette Nevins die US-Schauspielwelt. So war die Schauspielerin in zahlreichen Theateraufführungen und in über 100 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Große Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Rollen in den Serien "Melrose Place" und" Beverly Hills, 90210". Nun schloss die "Der Feind in meinem Bett"-Darstellerin für immer ihre Augen. In einem ersten Statement wendet sich jetzt die Familie der Schauspielerin zu dem Ableben der 82-Jährigen zu Wort.

Die Familie von Claudette Nevins ist in Trauer

"Sie hat nie aufgehört zu lernen und zu denken. Sie verschlang Bücher, liebte Theater, Filme, Kunstausstellungen und nahm alles mit, was das Leben zu bieten hatte", heißt es durch die Familie gegenüber der Öffentlichkeit zu dem Tod von Claudette. Woran Claudette Nevins verstarb, ist nicht bekannt. Auch wann eine Trauerfeier zu ihren Ehren stattfinden soll, wurde noch nicht thematisiert. Die 82-Jährige hinterlässt zwei Töchter.

