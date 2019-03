"Beverly Hills"-Star Jad Allan ist tot!

Reddit this

Große Trauer in Hollywood! Schauspieler Jed Allan ist tot.

Erst vor einer Woche starb der beliebte Serienstar Luke Perry nach einem schweren Schlaganfall. Nun ist auch sein Kollege Jed Allan verstorben.

"Beverly Hills"-Star Jed Allan ist gestorben

Jed Allan wurde 84 Jahre alt, er starb bereits am 1. März. Die traurige Nachricht über seinen Tod verkündete sein Sohn via . "Es tut mir so leid, euch mitteilen zu müssen, dass mein Vater heute Nacht von uns gegangen ist", erklärt er traurig. Woran Jed gestorben ist, ist allerdings nicht bekannt.

Jed Allan spielte bei "Beverly Hills" die Rolle des Rush Sanders

Fünf Jahre lang spielte Jed Allan in der Erfolgsserie "Beverly Hills, 90210" mit. Dort war er in der Rolle von Rush Sanders zu sehen, den Vater von Steve Sanders, der von gespielt wurde.

Nicht die einzige Rolle des Schauspielers. Der Amerikaner war auch in Serien wie "California Clan", "General Hospital" oder "Lassie" zu sehen.