Beyoncé oder Mariah Carey: Wer kommt in die "X-Factor"-Jury?

Für fünf Staffeln "X-Factor" will Simon Beyoncé in die Star-besetzte Jury holen.

Paula Abdul (49) und Nicole Scherzinger (33) hatten bisher über die Kandidaten gerichtet. Nun wünscht sich der TV-Produzent einen noch größeren Star für seine Jury.

Erst hatte er es auf Mariah Carey (41) abgesehen, doch die ist ihm jetzt nicht mehr gut genug.

"Er will, dass ein großer, weiblicher Star am Jurypult sitzt. Mariah ist gut, aber sie ist nicht mehr die Nummer eins", plauderte ein Insider gegenüber "MediaTakeout.com" aus.

Sollte Beyoncé zusagen, hätte "X-Factor" auch endlich die Chance "American Idol" zu überholen. Denn dort sitzt immerhin Jennifer Lopez (42) in der Jury.

