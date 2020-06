BH-Krise: Daniela Katzenberger hat zu große Brüste

Doch leider gestaltet es sich nicht mehr so einfach, eine schöne „Verpackung“ für ihre Brüste zu finden.



„Seit der Geburt meiner Tochter Sophia passt leider kein BH mehr, einige von euch kennen das sicher“, erklärt Dani ihr Leid via Facebook. „Wo gibt's denn tolle, schöne BH's in großen Größen? (75 E). Finde immer nur diese ‚Oma-Dinger‘“.

Dazu postet sie ein Bild von ihren Brüsten, die unter dem zu kleinen BH hervorschauen. Kurz darauf scheint ihr das Foto allerdings peinlich zu sein und der Post ist nach wenigen Minuten wieder verschwunden.

Stattdessen postet sie ein Bild Lucas und Sophia, die gemütlich am Hafen sitzen. Lediglich in den Kommentaren lässt sich erkennen, dass Dani ein kleines BH-Problem hat, denn ihre Fans sehen alles und versuchen, ihrer Lieblingsblondine mit Einkaufstipps behilflich zu sein.