Bianca Heinicke: Das erste Baby-Foto!

Reddit this

In den sozialen Netzwerken ist es ruhig um Bibi Heinicke und Julian Claßen geworden. Für das Pärchen ist das äußerst ungewöhnlich, denn normalerweise posten die beiden mehrere Schnappschüsse und Insta-Storys an einem Tag.

Die Fans waren im Ausnahmezustand und vermuteten, dass das Kind von Bibi auf die Welt kam – und damit hatten sie auch Recht! Denn nun hat Bibi tatsächlich offiziell bestätigt, dass ihr Baby geboren wurde.

Das erste Baby-Foto

"Unser kleiner Schatz ist da! Am 4. Oktober kam er gesund und munter auf die Welt. Das ist die Hauptsache! Ich finde keine Worte für das Gefühl, ihn in den Armen zu halten. Ich bin die weltglücklichste Mama!", kommentierte die Neu-Mama einen süßen Schnappschuss, wo die Hände des kleinen Jungen und der Eltern zu sehen sind.

Ganz reibungslos verlief die Geburt wohl offenbar nicht: "Zwischenzeitlich hatte unser Spatz ein paar Probleme, diese konnten Gott sei Dank behoben werden. Mir geht es auch schon ein bisschen besser, es gab leider ganz blöde Komplikationen bei der Geburt", so Bibi. Was genau passiert ist, verriet sie in dem Statement nicht.