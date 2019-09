Große Trauer in der Sport-Welt! Biathlon-Star Halvard Hanevold ist tot! Wie berichtet wird, ist der Sportler am Dienstagmorgen in seinem Haus in Asker in Norwegen verstorben.

Halvard Hanevold beendete 2010 seine Karriere

Vor neun Jahren gab Halvard Hanevold sein Karriere-Aus bekannt. Zu Lebzeiten konnte der 49-Jährige auf der Zweikampf-Strecke riesen Erfolge verzeichnen. Dreimal holte er olympisches Gold: in Nagano, in Salt Lake City und in Vancouver. Ebenfalls konnte er fünf WM-Titel in dem Wintersport verzeichnen. Nun schloss das Sport-Ass für immer seine Augen.

Große Trauer um Halvard Hanevold

Mit einem Verweis auf Hanevolds Familie berichtete die norwegische Zeitung "Budstikka", dass der Sportler am Dienstagmorgen in seinem Haus in Asker verstorben sei. Auch der Präsident des norwegischen Biathlonverbandes, Arne Horten, zeigt sich in einer öffentlichen Mitteilung sichtlich geschockt: "Mit großer Trauer haben wir die Nachricht von Halvards Tod vernommen. Halvard war von zentraler Bedeutung für die Entwicklung des norwegischen und internationalen Biathlons. Zudem war er eine Inspiration für junge Talente. Er wird schmerzlich vermisst. Unsere Gedanken sind bei Halvards Familie." Der 49-Jährige hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

