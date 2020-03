Bibi Heinicke: Das Baby ist da!

Endlich mal erfreuliche Nachrichten! "Am 20.03 um 9:59 ist Emily gesund zur Welt gekommen. Wir sind überglücklich und total überwältigt", verkündet Bibi Heinicke stolz auf ihrem -Account.

Bibi Heinicke: Mega After-Baby-Body

Erste Worte von Zweifach-Mama Bibi Heinicke

Sie und Mann Julian Claßen kommen momentan gar nicht aus dem Strahlen raus. "Wir sind so unendlich dankbar, uns zu haben. Es gibt gerade keine Worte, die meine Gefühle beschreiben können. Mit meinen beiden Kindern in den Armen zusammen mit Juli auf der Couch zu liegen, ist für mich das Größte", freut sich der -Star. "Auch wenn uns durch die momentane Situation einige Steine in den Weg gelegt wurden, sind wir an unserem Ziel angekommen." Sobald sich die vier eingelebt haben, will Bibi ihren Followern von der Geburt berichten.

Ist endlich schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: