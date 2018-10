Bibi Heinicke: Erstes Baby-Bild aufgetaucht!

"Unser kleiner Schatz ist da! Am 4. Oktober kam er gesund und munter auf die Welt. Das ist die Hauptsache! Ich finde keine Worte für das Gefühl, ihn in den Armen zu halten. Ich bin die weltglücklichste Mama!", verkündete Bibi stolz vor einer Woche auf . Doch bisher zeigten sie nur die kleine Hand ihres Sohnes. Bis jetzt!

Süßes Baby-Bild begeistert die Fans

Auf dem neuesten Schnappschuss ist nicht nur die frischgebackene Mama zu sehen, sondern auch ihr kleiner Schatz in voller Pracht. "Aus dem Bauch direkt ins Herz. Dieses kleine Wesen macht mein Leben einfach perfekt! Es gibt Momente im Leben, die kann man nicht in Worte fassen, nur fühlen", lautete ihr emotionaler Kommentar.

Bibi Heinicke: So schlecht geht es ihr nach der Geburt

Komplikationen nach der Geburt

Bibi scheint es endlich wieder besser zu gehen. Der Kleine wurde per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Kurz danach hatte die 25-Jährige mit Ohnmacht und Übelkeit zu kämpfen. In der Zeit musste sich vor allem Papa Julian um das Baby kümmern. "Sie lag da so und war sich auch durchgehend nur am Übergeben. Ich wollte ihr das Kind geben und dann hat sie nur gelächelt und ist dann – als wäre sie gestorben – eingesackt", erzählte er in einem Video bei .