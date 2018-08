Bibi Heinicke: Große Sorge kurz vor der Geburt

Es kann nicht mehr lange dauern: Bianca Heinicke erwartet bald ihr erstes Kind. Die YouTuberin leidet derzeit unter heftigen Magenkrämpfen – sind das vielleicht doch schon die ersten Wehen?

In rund einem Monat soll Bianca Heinicke ihr erstes Kind erwarten. Wenige Wochen vor der Geburt litt die YouTuberin unter Fuß- und Rückmschmerzen – jetzt kommen Magenkrämpfe dazu.

Hat Bibi schon Senkwehen?

"Ich hab die letzten Tage voll oft Bauchschmerzen. Ich kann die nicht so richtig beschreiben und wenn man schwanger ist, dann überlegt man ja auch direkt, könnten das Senkwehen sein", sagt BibisBeautyPalace in einer -Story. Der Zeitraum für Senkwehen würde passen, denn einige Wochen vor der Geburt schiebt sich das Baby in die richtige Position.

Es sei zwar nichts dramatisches, aber dennoch will Bibi in der nächsten Zeit alles etwas langsamer angehen. "Also keine Sorge, es sind so leichte Bauchkrämpfe im ganzen Bauch und dazu kommen noch Unterleibsschmerzen und Schmerzen im Rücken“, so die YouTuberin.