Bibi Heinicke: Herz-Probleme beim Baby!

Bianca Heinicke aka BibisBeautyPalace und Julian Claßen freuen sich riesig auf ihr Baby. Das Paar war nun beim Doc, um das Kind checken zu lassen. Dort bekamen die beiden einen riesigen Schreck!

Der Grund: Ihr ungeborenes Baby leidet an Herzrhythmusstörungen. Es wurde auch ein zu großer Kopfumfang festgestellt. "Der Kopfumfang lag deutlich über dem Durchschnitt", sagte BibisBeautypalace in einem neuen Video bei .

Die Frauenärztin gab Entwarnung

"Wir haben uns natürlich sehr viele Gedanken darüber gemacht, ob das Baby jetzt wirklich zwei Wochen früher kommt", zeigt sich die YouTuberin besorgt. Kurz nach dem Schock gab es aber auch gleich Entwarnung: "Aber natürlich musste das noch mal kontrolliert werden und auch da haben wir zum Glück vor ein paar Tagen ganz positive Nachrichten bekommen. Dem Baby geht es super!", sagte die Frauenärztin.

In zwei Monaten soll das Baby von BibisBeautyPalace und Julian Claßen auf die Welt kommen. Der Geburtstermin wurde jetzt für etwa 2 Wochen eher errechnet. Die YouTuberin könnte ihren Jungen also womöglich schon eher in den Händen halten. Derzeit befindet sich Bibi in der 33. Schwangerschaftswoche.