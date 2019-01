Bibi Heinicke: Mega After-Baby-Body

Erst Anfang Oktober brachte Bibi Heinicke ihr erstes Baby zur Welt. Jetzt präsentiert sie sich selbstbewusst im Bikini...

Bibi & Julian Claßen: Klare Ansage zum Namen ihres Babys

Bibi Heinicke zeigt ihren After-Baby-Body

Ihr Bauch ist flach, wie eh und je. Dass Bibi Heinicke erst vor wenigen Monaten Mama geworden ist, ist ihr nicht anzusehen. Aktuell genießt sie einen Urlaub in Dubai und lässt es sich so richtig gut gehen. "Wir haben so eine unfassbar schöne Zeit & erleben so tolle gemeinsame Momente als kleine Familie. Haben die ersten Tage am Strand verbracht & sind jetzt in unserem neuen Hotel ... bin einfach nur überwältigt von diesem Hammer Ausblick. Seid ihr eher die Strand oder Stadt Urlauber? Hier in Dubai hat man einfach beides & ich kann mich gar nicht entscheiden, was mir besser gefällt", schreibt sie fröhlich dazu.

Doch die Worte werden zur Nebensache, wenn man sich den Body der frischgebackenen Mama anschaut.

Die Fans von Bibi Heinicke sind begeistert

Die Fans sind jedenfalls hin und weg von dem Bikini-Body der 25-Jährigen. "Traumbody" oder "Der Wahnsinn, wie die trotz Baby nach so kurzer Zeit aussieht", sind nur wenige der vielen positiven Kommentare. Da kann die Youtuberin aber auch wirklich stolz sein...