Bibi Heinicke: Sie hat ihren Julian geheiratet!

Sie haben es getan! Bibi Heinicke und ihr Freund Julian hben still und heimlich geheiratet. Und so schön sah Bibi als Braut aus...

Schon früh haben Bibi Heinicke und ihr Freund Julian verraten, dass sie noch vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes heiraten wollen. Jetzt war es endlich so weit.

Bibi Heinicke: Große Sorge kurz vor der Geburt

Bibi Heinicke und Julian haben "Ja" gesagt

Dass Bibi und Julian standesamtlich heiraten, hielten sie bis zu dem großen Tag geheim. "Wir haben diesen Tag geheim gehalten. Auch nur unsere engste Familie wusste, dass wir heute standesamtlich heiraten", erzählt Bibi Heinicke in einem -Video. Die beiden Youtuber wollten den Tag einfach im kleinen Kreis genießen.

Die Fans gehen aber nicht leer aus.

Bibi Heinicke: Hübsche Braut

Nach der Trauung gab es für die Fans aber natürlich einen romantischen Schnappschuss des Paares - und die Braut sah einfach umwerfend aus. "Gestern war einer der schönsten Tage in meinem Leben... Ich habe nach 9,5 Jahren Beziehung meine große Liebe geheiratet. Julian - Du warst mein erster Freund... wir sind quasi miteinander aufgewachsen & haben so viel gemeinsam erlebt und so viele Erfahrungen gemeinsam gemacht. Du bist für mich nicht nur mein Partner, du bist mein bester Freund, der einfach immer für mich da ist & der mich immer zum Lachen bringt", schwärmt Bibi zu dem Foto.

Und schon bald sind sie zu dritt. Denn Anfang Oktober kommt endlich das gemeinsame Kind. Dann sind sie eine richtige Familie...