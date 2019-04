Bibi & Julian Claßen: Baby-Name enthüllt!

Bisher haben die Youtuber Bibi und Julian Claßen ihren Nachwuchs in ihren Videos immer nur als den "Kleinen" bezeichnet. Wochenlang grübelten die Fans, wie wohl der wirkliche Baby-Name lautet. Jetzt hat das Rätselraten endlich ein Ende!

Deshalb hielten Bibi und Julian den Namen geheim

"Es wurde so viel Böses gesagt und so viel geurteilt", erklärte Julian in ihrem neuesten Video. Deshalb entschieden sich die frisch gebackenen Eltern erstmal den Namen für sich zu behalten. Doch die ganze Heimlichtuerei war auf Dauer ziemlich anstrengend für das junge Paar. "Es ist oft wirklich eine Belastung gewesen", erzählte Bibi.

Das Baby heißt...

Nach ewiger Diskussion entschieden sie sich dann doch den Namen öffentlich zu machen. Lio heißt ihr kleiner Schatz. "Wir haben so lange gesucht, uns hat einfach nichts gefallen. Wir wollten was Kurzes, was Süßes, was Schönes", erklärte Bibi. Und Julian fügte hinzu: "Im Internet haben wird wir eine Liste mit tausend Namen durchgescrollt. Und dann waren wir bei Lio und dann haben wir gestoppt, haben uns beide angeguckt und haben gesagt: Das ist der Name." Das Gesicht ihres kleinen Schatzes vollen die beiden aber auch weiterhin nicht der Öffentlichkeit zeigen.