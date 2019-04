Bibi & Julian Claßen: Jaa, Baby Nr. 2!

Reddit this

Erst im Oktober 2018 sind Julian und Bibi Claßen zum ersten Mal Eltern geworden. Jetzt sprechen sie schon über Baby Nr. 2...

Bibi & Julian Claßen: Baby-Name enthüllt!

Bibi & Julian Claßen: Baby Nr. 2?

Bei beantwortet das Paar gerade Fragen ihrer Fans - und ließen da ganz nebenbei in ihre weitere Familienplanung einblicken... Denn auf die Frage, ob sie für Söhnchen Lio eigentlich einen alternativen Namen hatten, zeigen sich die beiden bedeckt. Aus einem süßen Grund! "Vielleicht nennen wir das zweite Kind so, falls es wieder ein Junge wird", so Bibi geheimnisvoll. Und deswegen schweigen sie aktuell lieber.

Es scheint auf jeden Fall so, als würde Lio kein Einzelkind bleiben....

Bibi Claßen: Lio ist ihr ganzer Stolz

Für Bibi Claßen gibt es nichts schöneres als Mama zu sein. Doch obwohl sie selber in der Öffentlichkeit steht, hält sie ihr Baby weitgehend aus der Öffentlichkeit raus. "Wir wollen die Privatsphäre unseres Kleinen schützen", erklärte sie vor einiger Zeit gegenüber "Bild".