Bibi & Julian Claßen: Klare Ansage zum Namen ihres Babys

Anfang Oktober war es soweit: Die - Bibi und Julian Claßen wurden zum ersten Mal Eltern.

Seit der Geburt ihres kleinen Jungen schwebt das Paar im absoluten Baby-Himmel - wären da nicht die anhaltenden Spekulationen der Fans um den Namen ihres süßen Sprösslings...

Bibi macht klare Ansage zum Baby-Namen

Weil Bibi und Julian den Namen ihres Familienzuwachses erst noch geheim halten wollen, überschlugen sich die Follower des Promi-Paares seit der Geburt nur so mit Mutmaßungen und Spekulatinen - jetzt platzte den frischgebackenen Eltern der Kragen!

In einem gemeinsamen Video auf YouTube nahm Bibi zuallererst einem besonders hartnäckigen Gerücht den Wind aus den Segeln und stellte klar:

"Ich weiß nicht, warum Menschen nicht von A nach B denken können. Dieser Name ist nicht korrekt und unser Kind heißt nicht Monte!"

Das Paar habe weiterhin nicht vor, den Namen ihres Sohnes zu verraten - insbesondere nach den Spekulationen der vergangenen Tage:

"Im Moment sind wir total glücklich, dass der Name nicht öffentlich ist", so die junge Mutter,"Was da alles abgegangen ist, hat uns einfach in unserer Ansicht bestätigt, dass wir den Namen einfach für uns behalten."