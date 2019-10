Bibi & Julian Claßen: Sie zeigen erstmals das Gesicht ihres Sohnes

Was für eine Premiere!

Vor einem Jahr war es soweit: Bibi und Juian Claßen wurden zum ersten Mal Eltern!

Seit der Geburt von Söhnchen Lio bemühte sich das -Paar, seinen Sprössling stets von der Kameras abzuschirmen und nur von hinten zu zeigen - umso überraschender kamen die neusten Schnappschüsse der kleinen Familie!

Zum ersten Mal: Bibi und Julian zeigen ihr Söhnchen Lio komplett!

Auf ihrem Instagram-Account feierten Bibi und Julian den ersten Geburtstag von Sohnemann Lio mit einer süßen Premiere: Zum ersten Mal überhaupt postet das junge Paar ein Familienfoto, auf dem das Gesicht ihres Söhnchens zu sehen ist!

Mit ihrem Baby im Arm lachen die Promi-Eltern glücklich in die Kamera, auch Blondschopf Lio grinst den Fans an seinem großen Ehrentag vergnügt entgegen.

Wie Bibi und Julian in einem YouTube-Video erklären, hätten sie sich die Entscheidung, ihren Lio ab jetzt komplett im Netz zu zeigen, nicht leicht gemacht:

"Als Lio noch superklein war und sich nicht wirklich bewegen konnte, lag er in seinem Kinderwagen und da war es noch einfach, ihn zu verstecken", erläutert das Paar.

Inzwischen fange der Einjährige jedoch mit dem Laufen an: "Der will jetzt die Welt erkunden, vielleicht in ein paar Wochen eigenständig rumlaufen und wir wollen und können ihn dann auch nicht einfach in den Kinderwagen setzen und ein Tuch drüberlegen und darauf achten, dass ihn keiner sieht."

Eins steht jedenfalls fest, die Fans der kleinen Familie freuen sich umso mehr über die süße Geburtstagsüberraschung von Baby Lio!