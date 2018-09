BibisBeautyPalace: Mit Wehen schon im Krankenhaus?

Im Mai verkündete BibisBeautyPalace, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Hat die Geburt etwa schon bekommen? Es ist gut möglich, dass die Wehen schon eingesetzt haben.

Kommt jetzt schon das Baby?

In einer -Story ist Bibi zu sehen, wie sie auf einer Krankenliege am Wehenschreiber liegt. Ihr Partner Julian Claßen hat das gefilmt. "Lass mich in Ruhe. Du nervst. Du bist die größte Nervensäge der Welt heute", sagte die in seine Richtung.

"Das stimmt nicht. Ich bin nur aufgeregt!", sagte er darauf. Ob die Wehen tatsächlich eingesetzt haben, ist unklar. Es könnte sich auch um einer der letzten Schwangerschaftsuntersuchungen handeln, die kurz vor der Geburt gemacht werden. Ob das Baby tatsächlich schon auf dem Weg ist, ist nicht bekannt – lange kann es aber definitiv nicht mehr dauern.