„Big Brother“-Star Sabrina Lange: Pulsadern aufgeschnitten!

Reddit this

Das hätte mächtig in die Hose gehen können! Die "Big Brother"-Kandidatin Sabrina Lange schlitzte sich bei einem Unfall versehentlich die Pulsadern auf!

Auweia! Sabrina Lange hat einfach kein Glück. Die einstige „ “-Teilnehmerin wollte eigentlich eine Tür aufstemmen, zersplitterte dabei jedoch eine Scheibe und schnitt sich die linke Pulsader auf. Der blanke Horror!

Schnell legte die 51-Jährige sich gemeinsam mit ihrer Freundin einen Druckverband an und eilte ins Krankenhaus. Dort musste die Wunde genäht werden. „Das Blut spritzte nur so, ich hatte einen Schock. Die Wunde sah aus, als hätte ich mir selbst die Pulsader aufgeschnitten. Ich konnte sogar meine Sehnen sehen“, erklärt sie gegenüber „BILD“.

Cheyenne Ochsenknecht: Schlimmer Unfall nach Alkoholfahrt!

Sabrina Lange wird vom Pech verfolgt

Um ein Haar wäre die Sache sogar noch schlimmer ausgegangen: „Der Arzt meinte zu mir, einen Millimeter tiefer und ich hätte meine Finger nie wieder bewegen können. Jetzt soll ich den Arm ruhig halten. Trotzdem werde ich nicht auf krank machen. Ich habe am Sonntag meinen ersten Auftritt im ,Bierkönig‘ am Ballermann. Den werde ich wohl mit Armschlinge bestreiten müssen.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Sabrina sich unglücklich verletzt. Vor einigen Jahren fiel sie von einem Dach und musste ein Jahr lang im Krankenhaus liegen. Und 2018 verletzte sie sich bei einem Bobby-Car-Wettbewerb so schwer am Fuß, dass sie genäht werden musste und wochenlang nicht richtig laufen konnte. Was für ein Pech!