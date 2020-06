The Biggest Loser: 7 spe(c)ktakuläre Verwandlungen

April wird wieder gestrampelt und geschwitzt bei "The Biggest Loser" auf Sat.1. Dann werden wir wieder Zeuge von atemberaubenden Verwandlungen und enormen Kampfeswillen. Seit 7 Jahren läuft die Show nun in Deutschland. Seit 12 Jahren gibt es das Format in den USA.

Während die Kandidaten von 2016 sich noch mittendrin befinden, haben diese 7 Ex-Kandidaten ihre größten Ziele schon erreicht. In der langen Geschichte von "The Biggest Loser" haben sie sich ihren Platz längst gesichert.

Seht im Video die 7 spe(c)ktakulärsten Verwandlungen.