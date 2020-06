The Biggest Loser: Das sind die Finalisten!

Heute fand das zweite Halbfinale statt und die drei Finalisten stehen fest!

Paride, Bernhard und Pierre konnten in den Challenges und beim Wiegen überzeugen. Letzterer konnte unglaubliche 63,5 Kilo abnehmen, was vor allem dem harten aber effektiven Trainingsplan von Christine Theiss, aber natürlich auch jeder Menge Disziplin und Ehrgeiz zu verdanken ist! Mehr als 33% ihres anfänglichen Körpergewichts konnten die drei Finalisten bisher verlieren und hätten den Sieg damit absolut verdient!

Da Pierre immer noch am meisten Kilos mit sich herum schleppt, hat er das größte Potenzial, noch mehr abzunehmen und gilt damit quasi als Favorit für das Finale bei "The Biggest Loser". Doch auch Paride und Bernhard sind jetzt, so kurz vor dem Sieg, erst so richtig motiviert! Wir freuen uns also auf ein spannendes Finale...