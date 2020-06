Biggest Loser: Dieses Mal hat auch Christine Theiss einen dicken Bauch

Zum Finale, das am Ende der Staffel live gezeigt wird, ist sie wahrscheinlich schon längst wieder in alter Form. Denn selbst jetzt im neunten Monat hat sie lediglich 13 Kilo mehr drauf und wiegt 75kg. Aber die Sportlerin geht an die Babypfunde mit große Gelassenheit ran.

„Ich bin mit meinen Segelohren und meiner Nase und mit meinen nicht vorhandenen Brüsten, die im Moment riesig sind, so weit gekommen, da brauche ich keine Schönheits-Operationen. Mein Mann muss da durch, der hat mich geheiratet. Wenn mein Körper nicht mehr so wird, wie er mit 25 war, dann kann ich auch sehr gut damit leben.“