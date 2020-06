Biggest Loser: Kandidatin Anna möchte Model werden

Wer nicht gewinnt, hat noch schlechtere Karten als der jeweilige Gewinner, seinen Traum zu verwirklichen

Bei Biggest Loser allerdings wurden so oft wie bei wenigen anderen Shows die gesetzten Ziele erreicht. Selbst jene, die sich im Wettbewerb der Show nicht durchsetzen konnten, schafften am Ende ihr enormes Übergewicht loszuwerden. So wurden einige Superschwergewichte zu Fitnesstrainern und einige pummelige Teenager zu potenziellen Models.

Das hat auch Kandidatin Anna vor. Bei der diesjährigen "The Biggest Loser"-Staffel tritt die 21-Jährige mit 137,9 Kilo an und hat das klare Ziel Model zu werden. Vorher will sie noch ihr Jura-Studium abschließen und dann ihr Glück als Model versuchen.

Auch wenn sie mit 137,9 Kilo noch deutlich zu den leichteren Kandidaten gehört, hat sie noch einiges vor sich. Ab dem 3. April können wir sie auf Sat.1 bei ihrem Kampf um ihre Träume begleiten. Da die Dreharbeiten bereits seit einer Weile laufen, hat Anna bestimmt inzwischen schon einige Pfunde verloren...