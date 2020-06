The Biggest Loser: Mareike Spaleck ist der neue Coach!

Der Star-Choreograf wurde nach zwei Staffeln von der Fitnesstrainerin Mareike Spaleck ersetzt.

Das verriet die Blondine nun überglücklich auf ihrer Facebook-Seite:

„Ich darf Euch was grandioses verkünden...Bis heute war es mein kleines Geheimnis, aber endlich darf ich meine Freude mit Euch teilen.

Seit gut 2 Wochen bin ich in Spanien, weil ich der neue Coach von The Biggest Loser bin.“

Was Detlef D!Soost zu seinem überraschenden Aus bei dem beliebten TV-Format sagt, ist nicht bekannt. Die beiden anderen Coaches Christine Theiss und Ramin Abtin werden „Biggest Loser“ jedoch weiterhin erhalten bleiben.