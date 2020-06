Biggest Loser-Nicole: Noch mehr abgenommen!

Inzwischen hat sie dieses Ergebnis noch einmal getoppt und ist noch leichter!

"Ich habe sie gewogen und auf meiner Waage war vorn schon die 6 zu sehen", hat Nicoles Abnehm-Trainerin Silke Kayadelen der Bild-Zeitung verraten. Damit hätte Nicole seit der Show weitere 5 Kilo verloren!

Das Traumziel von Nicole sind 60 Kilo bei einer Größe von 1.65m und um das zu erreichen hat Nicole eisernen Willen und Disziplin bewiesen. In den Wochen, die Nicole im Abnehm-Camp war, hat sie hart an sich gearbeitet. "Es war für sie eine ganz anstrengende Zeit. Das bekommen die Zuschauer so gar nicht mit. Sie hat auch mal im Bett gelegen und geweint, weil alles so anstrengend war und ihr alles weh tat", so Silke Kayadelen.

Nicole gab nicht auf und machte auch zu Hause, als die Kameras aus waren, weiter. Dabei war die Rückkehr nach "The Biggest Loser" mit viel Stress verbunden: "Ich bin so stolz auf Nicole. Sie kam sie nach Hause, musste 13, 14 Klausuren nachschreiben, hatte so einen schulischen Stress, musste alles von neun Wochen nachholen."

Trotzdem fiel sie nicht in alte Gewohnheiten zurück: "Schule, Essen, Training, Abnehmen auch nach dem Camp hat sie alles so toll gemeistert. Nicole war ganz tapfer, hat sogar über Weihnachten nichts Süßes gegessen."

Aus der Schülerin ohne Selbstbewusstsein ist so inzwischen eine hübsche, junge Frau geworden, die sich gerne vor der Kamera präsentiert. Mit den insgesamt 39 Kilo stehen die Chancen von Nicole gut, bis ins Finale zu kommen, das SAT.1 am 19. März um 20:15 Uhr zeigt.