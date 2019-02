"Bill Cosby Show"-Star Kristoff St John ist gestorben

" Show"-Star Kristoff St John ist tot. Diese traurige Neuigkeit berichten jetzt mehrere amerikanische und britische Medien.

Kristoff St John wurde tot aufgefunden

Wie "Daily Mail" schreibt, wurde der Schauspieler von einem Freund leblos in seiner Wohnung in San Fernando Valley, in Kalifornien gefunden. Die Sanitäter konnten nur noch seine Tod feststellen. Laut TMZ soll keine Fremdeinwirkung gegeben haben, doch der Hollywoodstar könnte Alkohol im Blut gehabt haben.

Schauspielerin Julie Adams ist tot

Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Die Erfolge von Kristoff St John

Kristoff St John wurde vor allem durch die Serie "Die Bären sind los" bekannt. Außerdem spielte er auch in Sendungen wie "Big John, Little John", "Bill Cosby Show" oder " The Young and the Restless" mit.