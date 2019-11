Bill Kaulitz: Angst um sein Leben!

is back! Nachdem sich der -Sänger in letzter Zeit vor allem auf die Musik konzentriert hat, war er gestern endlich wieder im zu sehen. In der neuen Show "Queen of Drags" beurteilt der 30-Jährige mit Schwägerin und ESC-Gewinnerin die Kandidaten.

Bill Kaulitz: "Mein Papa musste mich mit dem Baseballschläger abholen"

In die Situation der Drag Queens kann sich Bill sehr gut reinversetzten. Schließlich fiel der Musiker schon immer wegen seines extravaganten Aussehens auf. Schon im Alter von 15 Jahren schminkte er sich die Augen schwarz. Doch das gefiel nicht allen. Immer wieder gab es Stress mit Mitschülerin. "Ich hatte auch Momente, wo ich auf Toilette war und mich nicht rausgetraut habe, weil davor Jungs standen, die irgendwie einem an die Wäsche wollten", erzählte er bei "red". "Teilweise musste mein Papa mich abholen mit einem Baseballschläger. Es gab schon krasse Situationen, in denen man Angst hat und sich versteckt."

Bill Kaulitz: Juhu! Jetzt macht er es endlich offiziell

Bill Kaulitz pfeift auf die Kritiker

Doch all das hielt Bill nicht davon ab, anders zu sein. "Wenn die Leute meinen Look blöd fanden, kam ich am nächsten Tag mit noch höheren Haaren und dunkleren Augen", sagte er mal in einem Interview. Und genau mit dieser Einstellung hat er bis ganz an die Spitze geschafft. Tokio Hotel wurde Kult, Bill zum Vorbild einer ganzen Generation. Das muss ihm erstmal jemand nachmachen!

