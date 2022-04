Bill Kaulitz: Mega-Ausraster! Er attackiert Sender RTL

Schauspieler Mark Keller wagte sich an Hit, den Bill Kaulitz im Alter von nur 15 Jahren zum Superstar machte. Nur leider war der davon überhaupt nicht begeistert. "Was ist das denn? Ich habe es gesehen, nur weil jemand 'Durch den Monsun' gesungen hat." Er verstehe die Idee überhaupt nicht", ätzt Bill jetzt in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". "Die haben gedacht, zu Ostern wollen sie die Passion Christi noch mal neu erzählen, haben das genommen und ein modernes Musical daraus gemacht. Wo ich mir denke, da fühlen sich doch bestimmt auch ganz viele Leute völlig auf den Schlips getreten."