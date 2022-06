Bill Kaulitz: Baby-Hammer! Jetzt lässt er die Bombe platzen

Momentan fehlt Bill allerdings der passende Partner an seiner Seite. Nach einer dramatischen Trennung konnte sich der Musiker auf keine ernste Beziehung mehr einlassen. "Ich will immer das, was ich nicht haben kann, und verliere das Interesse an Menschen, wenn alles zu real wird. Ich schätze, das ist meine Art, mein Herz davor zu schützen, wieder gebrochen zu werden", verriet er kürzlich. Doch wer weiß, vielleicht taucht Bills Traumpartner*in ja doch bald auf...

