Bill Kaulitz: Badeanzug-Bild sorgt für Wirbel

Einer gefällt der Post besonders gut: Schwägerin Heidi Klum! Sie kommentiert begeistert: "Das ist mein Lieblingsbild von dir. Applaus an Mama Kaulitz!" Und auch die Fans sind hin und weg. Unter dem Post häufen sich Kommentare wie "So eine tolle Mama. Jedes Kind sollte tragen dürfen, was es mag. Nicht, was die Gesellschaft vorschreibt", "Awww wie süß! Happy Pride" und "Man selbst zu sein, ist das schwerste im Leben. Ich bewundere dich für deine Stärke und deinen Mut." Da können wir uns nur anschließen!

