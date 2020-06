Bill Kaulitz begeistert mit lässiger Frisur!

Bill Kaulitz-Anhänger überschlagen sich förmlich mit Lobhudeleien, eine Liebeserklärung reiht sich an die nächste. Der Look kommt richtig gut an. Dass Bill Kaulitz auf dem Foto mager und abgekämpft aussieht, scheinen seine Follower nicht zu bemerken. Aber vielleicht gehört das auch einfach dazu, damit der Look komplett wird….