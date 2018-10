Bill Kaulitz: Beklemmende Neuigkeiten! Wie lange geht das noch gut?

Reddit this

"Wir sind als Menschen nicht dafür gemacht, allein zu sein", sagte mal in einem Interview. Doch seither ist viel passiert: Bruder Tom, mit dem er die letzten 29 Jahre durchs Leben ging, ist jetzt in einer festen Beziehung, und das sogar mit Familienanschluss. Schließlich hat vier Kinder, die bei gemeinsamen Ausflügen oft mit dabei sind. Das Leben des " "- dürfte sich also ziemlich verändert haben. Aber nicht nur seines - sondern auch das von Bruder Bill...

Wie schlecht geht es Bill Kaulitz?

Bill Kaulitz: Mysteriöses Foto hält Fans in Atem!

Jetzt langsam kommt der Ernst der Lage ans Tageslicht. Die Sorge um Bill Kaulitz ist groß, auch bei seinem Zwillingsbruder. So groß, dass sie nun sogar drastische Maßnahmen ergreifen, um Bill zu helfen. Die Frage ist nur: Wie lange soll das noch gutgehen?

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: