Bill Kaulitz: Beziehungs-Hammer! Jetzt kommt alles raus!

Via Instagram teilt Bill Kaulitz nun einen Schnappschuss von sich, auf dem er sich seiner Community im Bett präsentiert. Bill scheint sich ein wenig Ruhe zu gönnen, nachdem er in den letzten Wochen immer wieder verriet, dass er an neuer Musik arbeitet. Doch seine Fans interessiert bei dem Anblick von Bill im Bett vor allem eine Frage: Teilt der Tokio Hotel Star sein Ruhe-Domizil noch mit einer zweiten Person?