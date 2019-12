Bill Kaulitz & Conchita Wurst: Jaa, sie sind das neue Traumpaar!

Da haben sich zwei gesucht - und gefunden! Seit den Dreharbeiten zu "Queen of Drags" sind und ein Herz und eine Seele. "Er hat einen unglaublich guten Style. Ich finde ihn absolut inspirierend, und obendrauf ist er noch so entzückend. Also der ist wie, ja, was soll ich sagen? Liebe auf den ersten Blick!", schwärmte Conchita im Interview mit "Red!". Bill konnte sich da nur anschließen. "Wir haben uns so gut verstanden. Und das war total schön, wir hatten total viel Spaß."

Bill Kaulitz und Conchita Wurst sind das neue Traumpaar

Jetzt veröffentlichte Conchita ein Bild von sich und Bill auf mit den Worten: "Schneeweißchen und Rosenrot". Die Fans sind völlig hin und weg von dem neuen Dreamteam. "Traumpaar", "Ach Gottchen, seid ihr zwei süß" und "Wann wird geheiratet?", lauteten nur einige der vielen Kommentare unter dem Post. Und auch Bill ließ es sich nicht nehmen, zwei rote Herzen unter dem Bild zu posten. Ob die beiden wohl mehr als nur Freundschaft verbindet? Das bleibt wohl erstmal ihr Geheimnis…

Olivia Jones: Jetzt packt sie über den "Queen of Drags"-Dreh aus!

Wer gewinnt "Queen of Drags"?

Heute Abend ist das "Traumpaar" übrigens vorerst zum letzten Mal gemeinsam im zu sehen. Im großen Finale entscheidet sich, wer die erste "Queen of Drags" wird. Wer setzt das Motto "Candyland" am besten um - und kann sich sie 100.000 Euro Siegprämie sichern? Yoncé Banks, Vava Vilde oder Aria Addams? Ab 20:15 Uhr bei erfahrt ihr mehr...

Drama um Heidi Klums Tochter Leni! Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video: