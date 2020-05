Bill Kaulitz & Conchita Wurst: Jetzt ist es offiziell!

Reddit this

Im Herbst letzten Jahres flimmerte die erste Staffel von "Queen of Drags" über die -Bildschirme. . und suchten nach der besten Drag Queen Deutschlands. Zuschauer und Kritiker waren begeistert von dem neuen Format. Eine zweite Staffel ist bereits beschlossene Sache. Doch damit nicht genug...

Heidi Klum & Conchita Wurst: Drama hinter den Kulissen!

Gewinnt "Queen of Drags" den Deutschen Fernsehpreis?

"Queen of Drags" ist zwei Mal für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. In der Kategorie "Beste Reality" und "Beste Titelmusik". Aktuell können die Fans online für ihre Lieblinge abstimmen. Ursprünglich sollte am 6. Juni die große Verleihung live aus dem Kölner Coloneum übertragen werden. Doch durch die Ausbreitung des Coronavirus wurde die Veranstaltung abgesagt. Die Gewinner werden trotzdem Anfang Juni bekannt gegeben. Mal sehen, ob Bill, Conchita und Heidi dann unter den Gewinnern sind...

Vor kurzem überraschte Bill mit giftgrünen Haaren. Die krasse Veränderung seht ihr im Video: