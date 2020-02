Bill Kaulitz & Conchita Wurst: Juhuu! Jetzt können es alle sehen!

Schon während der Dreharbeiten von "Queen of Drags" entwickelte sich zwischen Bill Kaulitz und Conchita Wurst eine enge Freundschaft. Wie gut sich die beiden jedoch immer noch verstehen, zeigt Bill nun in seiner " "-Story…

Heidi Klum: Vater Günther packt aus! Darum war er nicht bei ihrer Hochzeit

Bill Kaulitz & Conchita sind auf einer Wellenläge

Bei den Arbeiten von "Queen of Drags" bewiesen Bill und Conchita regelmäßig, dass sie absolut auf einer Wellenlänge sind. So schwärmten die beiden nicht nur hinter der Kamera in den höchsten Tönen voneinander, sondern waren auch am "Queen of Drags"-Set ein eingespieltes Team. Conchita erklärte damals über Bill gegenüber "Red": "Er hat einen unglaublich guten Style. Ich finde ihn absolut inspirierend, und obendrauf ist er noch so entzückend. Also der ist wie, ja, was soll ich sagen? Liebe auf den ersten Blick!" Wow! Aber auch Bill gestand: "Wir haben uns so gut verstanden. Und das war total schön, wir hatten total viel Spaß." Wer dabei jedoch denkt, dass ihre Freundschaft nach "Queen of Drags" wieder abebbte, liegt definitiv falsch. Das zeigt nun zumindest Bill in seiner jüngsten "Instagram"-Story...

Bill ist von Conchitas Konzert sichtlich begeistert : Instagram / Bill Kaulitz

Bill besucht Conchita

Via "Instagram" teilt Bill nun mit seiner Community ein besonders heißes Treffen mit Conchita in Berlin. Dort gab Conchita nämlich gestern Abend ein Konzert, auf dem auch Bill ordentlich feierte. Conchita präsentierte sich dabei in einem gewagten Bühnen-Outfit und ließ definitiv alle Fan-Herzen höher schlagen. Auch Bill zeigte sich sichtlich begeistert von dem Auftritt und versehrte seine Story mit einem süßen Herz-Emoji. Ob Conchita wohl in der nächsten Zeit einen Gegenbesuch plant und Bill in Los Angeles besucht? Wir können definitiv gespannt sein...

Oh je! Wird diese Hürde meistern?