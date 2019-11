Morgen (14.11) ist es endlich soweit! feiert das Debüt ihrer neuen Show "Queen of Drags". Mit dabei: und ! Wie bereits aus dem Trailer deutlich wird, ist das Trio die perfekte Juroren-Mischung, um die Kandidaten ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Vor allem aber Bill und Conchita haben scheinbar einen ganz besonderen Draht zueinander gefunden. Das berichtet nun zumindest der -Star...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Drama in der Familienvilla!

Bill Kaulitz schwärmt in den höchsten Tönen

Wie Bill Kaulitz verrät, waren die Dreharbeiten von "Queen of Drags" für ihn ein ganz besonderes Erlebnis. Vor allem die Tatsache, dass er mit seiner Schwägerin Heidi ein gemeinsames Projekt auf die Beine stellen konnte, bedeutet Bill enorm viel. So schwärmt er beim "Sat.1"-"Frühstücksfernsehen": "Das ist natürlich toll, wenn man Familie quasi am Set hat. Wie gesagt, mit Tom in der Band habe ich ja auch immer Familie dabei." Aber auch mit Conchita konnte Bill ein enges Band der Freundschaft knüpfen: "Wir haben uns so gut verstanden. Und das war total schön, wir hatten total viel Spaß. Am Ende jeder Sendung waren wir auch mal ein bisschen angeschwipst, denn wir haben einen halbnackten Barkeeper, der quasi immer kommt und Champagner nachgießt - jetzt habe ich euch schon was verraten," plaudert Bill aus und kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus! Vermutlich hat er vor den Dreharbeiten selber nicht gedacht, dass er und Conchita so viel Spaß zusammen haben. Und auch Conchita ist absolut beflügelt von ihrer Arbeit mit ihren Juroren-Kollegen

Conchita Wurst ist überglücklich

"Ich muss auch sagen, dass gerade durch die Dreharbeiten in Los Angeles ich wieder die Liebe zu meiner, wie soll ich sagen, femininen, wenn man so möchte, Drag-Persona zurückgewonnen habe. Es gibt keine Regeln. Alles, was einen glücklich macht, ist erlaubt, solange man niemandem wehtut", fügt Conchita Wurst hinzu. Bleibt somit nur noch abzuwarten, bis die Show morgen das erste Mal über die Fernsehbildschirme flimmert und wir selber mit Heidi, Bill und Conchita in die schillernde Welt von "Queen of Drags" eintauchen können. Wir freuen uns schon jetzt!

